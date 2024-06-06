Kaza, A.T. (56) yönetimindeki 34 UY 6313 plakalı kamyonun, H.A. (40) idaresindeki 03 SG 475 plakalı otomobile çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

Otomobilde bulunan Eşme Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Ezgi Çetin (34), Eşme Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli H.Y. (36), Ö.K. (43) ve G.Y. (54) kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, yaralıları ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Ezgi Çetin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyon Sürücüsü Gözaltında

Kaza sonrası kamyon sürücüsü A.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kazaya karışan otomobildekilerin Eşme ilçesindeki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.