Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce koordine edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğince kantin çalışanlarına Gıda Hijyeni Eğitimi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki yemekhane, kantin vb. okul kantinlerine dair Özel Hijyen Yönetmeliği kapsamında gıda hijyeni, gıda güvenliği ve gıda yangınları ile ilgili verilen eğitim Uşak Gençlik Merkezi konferans salonunda yapıldı ve iki gün sürdü.

Gıda Yüksek Mühendisi Özge Yoldaş tarafından verilen eğitimle okullardaki zararlı gıda zehirlenmelerinin önüne geçilmesi hedeflendi.