Uşak'ın Kuyucak Mahallesi Birinci Ilgaz Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında gerçekleştirilen beton düzleme işlemi sırasında, egzozdan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmelere yol açtı. Benzinle çalışan makinelerle yapılan beton düzleme işlemi sırasında, işçilerden Y.Ç. bayıldı. Olayın fark edilmesinin ardından sağlık, polis ve AFAD ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

4 işçi çeşitli hastanelere sevk edildi

Y.Ç.'nin bayılması üzerine diğer işçiler İ.Ç., H.Ç. ve Y.Ç. de mide bulantısı ve halsizlik belirtileri gösterdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası, zehirlenme belirtileri gösteren 4 işçi ambulansla Uşak’taki çeşitli hastanelere sevk edildi. İşçilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Gaz hava fanlarla boşaltıldı

AFAD ekipleri tarafından bodrum katında yapılan ölçümlerde, yüksek seviyede karbonmonoksit gazı tespit edildi. Gazın yayılmasını önlemek amacıyla, ekipler tarafından bodrum katındaki hava fanlarla boşaltıldı.