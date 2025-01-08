Uşak’ta motosiklet ile minibüsün kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kazanın ayrıntıları

Uşak’ta meydana gelen kazada, 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kazım Kozak, Şehit İsmail Çetin Caddesi’nden Çevreköy kavşağı istikametine seyir halindeyken, Dolunay Sokak’tan çıkan minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri, Kazım Kozak’ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kozak hayatını kaybetti.

Kaza aynı işyeri kamerasına yansıdı

Minibüs sürücüsü S.K., polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüs ile motosikletin çarpıştığı, ardından minibüs sürücüsünün yaralı şahsın yanına gittiği görülüyor.