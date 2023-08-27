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Karademir'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Osman Karademir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Afyonkarahisar'dan İzmir istikametine giden Anadolu Ulaşım firmasına ait Ü.K. (45) yönetimindeki 68 AAS 600 plakalı yolcu otobüsü ile A.H.K. (23) idaresindeki 64 BR 090 plakalı otomobil in hastane kavşağı yakınlarında çarpışması sonucu iki araç da durdu.