Eşme ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu Sadık ve Arzı Arslan hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Uşak’ın Eşme ilçesi Eşme-Kula kara yolunda, Sadık Arslan’ın (76) kullandığı 64 ER 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.T. (34) yönetimindeki 45 AY 717 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil alev aldı.

İhbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada otomobil sürücüsü Sadık Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Arzı Arslan (72) ile cip sürücüsü M.T., ve cipte bulunan S.K. (35) ve A.K. (39) ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müdahalelere rağmen Arzı Arslan da yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle Eşme-Kula kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve kaza nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.