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İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple alevlerin yükseldiğini fark eden komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma, AFAD, Manisa ve Uşak Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak merkeze bağlı Yeniköy’de bulunan Musa Taş’a ait müstakil ev de çıkan yangın , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak ev, yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi.

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