Uşak-İzmir kara yolunda, Çataltepe Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, M.C. (40) yönetimindeki 42 AC 030 plakalı mısır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, hızla müdahalede bulundu.

Tır sürücüsü M.C., itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı ve 112 Sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi sürecinin sürdüğü belirtildi.

Kaza sonucunda tırın dorsesinde bulunan mısırlar yola saçıldı. Olay yerindeki temizlik ve kaldırma çalışmaları devam ederken, kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.