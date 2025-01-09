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Operasyon sırasında gözaltına alınan E.K, C.G, L.Y. ve G.S. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. C.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K, L.Y. ve G.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 151 adet kullanımlık A4 Sentetik Bonzai ve 64 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uşak 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 151 adet kullanımlık A4 Sentetik Bonzai ve 64 adet sentetik ecza ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı, 3’ü tutuklandı.

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