Yangın, Uşak’ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve helikopter sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler hem karadan hem de havadan müdahaleye devam ediyor.

Ekipler yoğun mücadele veriyor

Yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Müdahale çalışmalarının ne kadar süreceği ise henüz bilinmiyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.