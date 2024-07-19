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Vali Ergün, ilk belirlemelere göre yangının tarlada başlayarak ormanlık alana sıçradığını belirtmişti.

Ergün'e, Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de eşlik etti.

Ergün, yangının kısmen kontrol altına alındığını, ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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