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Bulut'un cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Özkan Yalım muhtarlarla bir araya geldi

Özkan Yalım muhtarlarla bir araya geldi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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