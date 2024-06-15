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Şehit aileleri de şehitliğe gelerek kabirleri ziyaret etti, dua etti.

Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Daha sonra protokol üyelerince şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programa Vali Vekili Önder Can, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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