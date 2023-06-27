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Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 4. kişi İ.Y. (58) Banaz Devlet Hastanesine ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Gülşen Aydın (61) ile oğlu Vahap Baki Aydın'ın (22) hayatını kaybettiği belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak- Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen S.Y. (61) yönetimindeki 35 DA 2743 plakalı hafif ticari araç, Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.