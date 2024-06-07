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Ekiplerce söndürülen yangında, 4 hektar meşelik alan ve 100 dekar arpa tarlası zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, Uşak Belediyesi ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne bağlı 3 itfaiye aracı sevk edildi.

Merkeze bağlı Örencik köyü yakınlarında bir arpa tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta arpa tarlasında başlayıp meşelik alan a sıçrayan yangın da 4 hektar alan zarar gördü.

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