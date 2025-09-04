Uşak’ın Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan tekstil fabrikası ve deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevler kısa sürede büyüdü

Yangın, Beşinci Çanlı Sokak’taki tekstil deposunda başladı. Kısa sürede bitişiğindeki fabrikaya da sıçrayan alevler, depoyu ve üretim tesisini sardı. Yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale sürerken, fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Müdahale sürüyor

İtfaiye ekipleri alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.