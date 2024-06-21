UŞAK (AA) - Uşak'ta tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen Ali Koraş (20) yönetimindeki 35 BJS 076 plakalı motosiklet, Yenişehir köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden H.Y. (60) idaresindeki 42 AFJ 495 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Motosiklet çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Koraş'ın cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: aa