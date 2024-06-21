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Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Koraş'ın cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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