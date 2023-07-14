Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kapalı olan şerit, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kazada yaralanan K.Y, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.