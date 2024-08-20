Uşak Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Caddesi’ndeki trafiğe kapalı bölgede motorlu araçlara yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin kapsamı ve cezalar

Uşak Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Caddesi’nde yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde motorlu araç denetimlerine devam ediyor. Caddede trafiğe kapalı alanlarda motorlu araçların bulunmasına izin verilmiyor. Ekipler, park yerleri dışında motorlu araç kullanımı hakkında sürücülere uyarılarda bulundu ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Araç park yerleri ve kullanım talimatları

Ekipler, motorlu araç ve bisiklet sürücülerine, Tiritoğlu Parkı ve Cumhuriyet Otoparkı yanında bulunan motosiklet ve bisiklet park yerlerini kullanmaları gerektiğini hatırlattı. Sürücüler, araçlarını bu belirlenen park yerlerinde bırakıp caddeyi yaya olarak kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi. Caddenin iki ucunda bulunan park yerleri motorlu araçların park edebileceği alanlar olarak belirtildi.