Kaza, Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şaban Akçin (27) idaresindeki 20 AAU 289 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen B.Ö. (46) yönetimindeki 06 DMS 359 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.

Hızlı müdahale

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler Şaban Akçin ve B.Ö. ile kamyonette yolcu olarak bulunan A.E.'yi hızla Sivaslı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Sürücü hayatını kaybetti

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, otomobil sürücüsü Şaban Akçin kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü B.Ö. ve yolcu A.E.'nin ise tedavilerine devam ediliyor.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.