Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, Ü.S. (44) yönetimindeki 64 AC 441 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çıkarak bir süre ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak durdu ve devrildi.

Acil müdahale ve yaralılar

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri, kazada yaralanan yolcular H.Y. (17), H.S. (24), İ.A. (16), M.E.T. (15) ve H.A. (15)'yi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın nedeni ve soruşturma

112 Sağlık ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde ulaşarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de kazanın gerçekleştiği alanda güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı.

Kazanın nedeni olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterilirken, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu, otomobilin aşırı hız veya başka bir sebepten dolayı kontrolden çıkıp refüje çarptığı değerlendirilmekte.