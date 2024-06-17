Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Karayolunda feci kaza

Uşak-İzmir Karayolu'nda Uşak Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşanan kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, İ.Y. (49) yönetimindeki 34 PR 7024 plakalı otomobilin, K.K. (30) yönetimindeki 45 AGH 922 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Kazanın şiddeti ve yaralılar

Çarpışmanın etkisiyle takla atan 45 AGH 922 plakalı otomobilde bulunan sürücü K.K. (30) ile yolcular C.Ç.Y. (46), İ.N.Y. (18), H.Y. (72), ve E.K. (19) yaralandı. Diğer araçta yolcu konumunda bulunan M.K. (28) de kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Acil müdahale ve hastane sevki

Olay yerine hızla ulaşan 112 Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İlk bilgilere göre yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma devam ediyor

Kazanın nedenini belirlemek için polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kazanın detayları ve sorumluların tespiti için çalışmalar sürüyor.