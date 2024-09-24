Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kazanın detayları

Uşak-Ulubey kara yolunun 18. kilometresinde gerçekleşen kazada, Seyit Korkmaz (29) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen E.Ç.K. (39) idaresindeki otomobille çarpıştı. Olay sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadılar

Kazanın ardından, ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar arasında Seyit Korkmaz, annesi Fatma Korkmaz (59), babası Tahir Korkmaz (62) ve diğer aracın sürücüsü E.Ç.K. da bulunuyordu. Ancak, Fatma Korkmaz ile oğlu Seyit Korkmaz, tedavi altına alındıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların durumu

Kazada yaralanan baba Tahir Korkmaz’ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer araç sürücüsü E.Ç.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.