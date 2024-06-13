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Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, traktörün vinçle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Traktör sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Yaralı ların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki K.D, D.S, İ.S. (9) ve B.S.Ş. (10) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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