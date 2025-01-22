Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yem bayilerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, yemlerin güvenilirliği ve fiyat düzenlemeleri kontrol edildi.

Denetimlerde güvenilirlik ve fiyat düzenlemeleri kontrol edildi

Denetimlerde, yem bayilerinin asgari ücret zam artışlarına yönelik fiyat düzenlemeleri ve yem güvenilirliği kriterlerine uyumu incelendi. Güvenilirlik kriterlerine uymadığı belirlenen yemler tespit edilirken, bu ürünlerin satışını yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Güvenilir olmayan yemlere ceza verildi

Yem bayilerinin doğru fiyatlandırma yapması ve kaliteli yem satışı gerçekleştirmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Güvenilir olmayan yemlerin satışının hem hayvan sağlığını hem de tüketiciyi olumsuz etkilediği belirtilerek denetimlerin sıkılaştırılacağı vurgulandı.