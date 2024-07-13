Uşak'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akse Çamlığı mesire alanı yakınlarında bulunan otluk alanda çıkan yangın, hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'larla müdahale edildi.

Can kaybı veya yaralanma yok

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yerleşim alanlarına yakın olması nedeniyle ekiplerin hızlı müdahalesi önem arz etti. Şu an için can kaybı veya yaralanma haberi gelmedi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.