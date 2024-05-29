Kaza, Gediz istikametine doğru seyir halinde olan H.Ç. yönetimindeki 64 AG 484 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Bulut'a çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam refüje düşerek hareketsiz kaldı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme ve cenaze nakli

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak verilirken, Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri ekipleri inceleme başlattı. Ali Bulut'un cenazesi, Uşak Belediyesi Cenaze Nakil Aracı ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.