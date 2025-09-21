Uşak’ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Ekiplerin kent merkezinde gerçekleştirdiği baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak’ta uyuşturucu ticareti operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 704 yeşil reçeteye tabi hap, sentetik uyuşturucu, esrar, 13 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Bu madde ve araç gereçlerin, uyuşturucu ticareti ve dağıtımında kullanılmak üzere depolandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ve Uşak’taki uyuşturucu piyasasına önemli bir darbe vurulmuş olduğu belirtildi.