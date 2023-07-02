Ankara-Uşak yolunda, Uşak yönüne giden M.A.D. idaresindeki 34 FJD 576 plakalı otomobil, aynı istikametten Çarık Köyü Kavşağı'na dönen Ş.O'nun kullandığı 64 ABS 362 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 34 FJD 576 plakalı otomobil şarampole devrildi. Diğer otomobil ise T.D'nin kullandığı 64 AV 468 plakalı traktöre çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada şarampole devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.E, Ş.E. ve T.D. yaralandı. Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.