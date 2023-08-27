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Yaralı ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sivaslı ilçesinde ise H.C'nin (39) kullandığı 64 SK 496 plakalı motosikletin Uzunoluk mevkisinde devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü E.E, araçtaki eşi H.E, (33) ve çocukları Y.E.E. (7) ile B.E. (3) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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