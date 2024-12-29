Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, kent merkezindeki yollarda ulaşımı güçleştirirken, köy yollarında da çalışma yapılması gereğini doğurdu. Uşak Belediyesi ekipleri, kentte tuzlama çalışması başlattı ve saat 19:00’dan itibaren okulların tatil edilip edilmemesi üzerine görüşmeler başladı.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Uşak Valisi Naci Aktaş’a okulların durumuyla ilgili son durumu iletti. Ayrıca köy yollarının yol durumuyla ilgili olarak da İl Özel İdaresi’nden gelen veriler değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Uşak Valisi Naci Aktaş, okulların 30 Aralık 2024 Pazartesi günü itibariyle 1 günlüğüne tatil edilmesine karar verdi.