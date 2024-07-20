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Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Söz konusu yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyü ile Kuşdemirler köyü arasındaki ormanlık alan ile merkeze bağlı Kayaağıl köyü yakınlarındaki ormanlık alandaki yangınlara müdahale gece boyunca sürdü.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta ilçesinde dün iki noktada çıkan orman yangın ları, havadan ve karadan müdahale yle kontrol altına alındı.

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