Sanayi sektörünün merakla beklediği İSO İkinci 500 listesi açıklandı. Bu yıl Uşak'tan üç firma, üretimden satışlar baz alınarak hazırlanan listede kendine yer buldu.

Uşak'ın gururu: Üç firma İSO ikinci 500'de

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını belirleyen İkinci 500 listesinde Uşak'tan üç firmaya yer verdi. Balta Floorcovering Yer Döşemeleri San. ve Dış Tic. A.Ş., Uşak Seramik ve Altınsar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firmaları, üretim kapasiteleri ve satış rakamları ile dikkat çekti.

Balta Floorcovering, 2023 yılı listesinde 317. sırada yer alarak pozisyonunu korurken, Uşak Seramik 179. sıraya yükselerek önemli bir başarı elde etti. Altınsar Tekstil, geçtiğimiz yıla göre 35 basamak birden yükselerek 456. sırada yer aldı. Bu firmaların başarısı, Uşak ekonomisine olan katkılarını bir kez daha gözler önüne serdi.