Türkiye'nin halı ihracatında önemli bir rol üstlenen Uşak, yılın ilk altı ayında 36 milyon 520 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirerek başarıya imza attı.

Uşak 36 milyon 520 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdi

Ocak ve Haziran 2024 arasında Türkiye genelinde halı ihracatında kayda değer bir artış yaşandı. Bu dönemde toplam 283 milyon 792 bin metrekarelik halı ihracatından 1 milyar 374 milyon 655 bin dolarlık gelir elde edildi. Uşak, bu büyük ihracat payında 36 milyon 520 bin dolarlık bir katkı sağladı.

Uşak Halıları Yurt Dışında Öne Çıkıyor

Türk halı üreticileri, 2024'ün ilk yarısında büyük bir başarı elde ederek dünya genelinde halı tanıtımına devam ediyor. GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Uşak halılarının yurt dışında kendine sağlam bir yer edindiğini belirterek, bu yılki ihracat hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ülke bazında halı ihracatı rakamları

Türkiye’den en çok halı ihracatı yapılan ülke ABD oldu ve bu ülkeye 397 milyon 757 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Suudi Arabistan 165 milyon 200 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, İngiltere ve Irak sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. Irak, yılın ilk yarısında yüzde 77,2 ile en yüksek ihracat artışını kaydetti.

Uşak'ın ekonomik katkısı ve gelecek hedefleri

Uşak halıları, özel dokuma ve desenleri ile öne çıkıyor. Halı ihracatındaki bu başarı, Uşak’ın ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor. Gelecek dönemde de halı ihracatında artış hedefleyen Türkiye, uluslararası pazarda kendini daha da güçlü bir şekilde ifade etmeyi planlıyor.