Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3,5 milyondan fazla adayın girdiği YKS'de tercih maratonu sona erdi. 20 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında adaylar, kendileri için en doğru olabilecek alan ve üniversite tercihlerini yaptı.

2023 Tercih Günleri'nde Üsküdar Üniversitesi, beş yerleşkesinde eş zamanlı olarak bölümler ve üniversite hakkında bilgi almak isteyen adaylara rehberlik yaptı.

Fakülteler için ayrılan bölümlerde adayları karşılayan akademisyenler, aday öğrencilerin sorularını yanıtlayıp mesleğin inceliklerini anlatarak adayların karar verme süreçlerine destek oldu. Üsküdar Üniversitesi öğrencileri sarı tişörtlüler de bu süreçte tercih yapacak adaylarla birebir iletişim kurarak üniversiteli olmayı öğrenci gözünden anlattılar.

"Popüler olan alanlara yönelimlerinin bu yıl da devam etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, öğrencilerin tercih sırasında yaptıkları bazı hataların devam ettiğini gözlemlediklerini belirtti. Tözeniş, tercihleri başarı sıralarını dikkate alarak yapmaları gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Burada istek de önemli olduğu için başarı sırası yüksek olan bölümler eğer istek sıramıza uymuyorsa bu bölümleri alt sıralara yazmakta herhangi bir hata yok. Bazen bu şekilde yapılan tercih hataları öğrencilerin istemedikleri bölümlerde okumalarına neden oluyor. Tercih döneminde adayların popüler olan alanlara yönelimlerinin bu yıl da devam ettiğini gözlemledik. Popüler alanlarda takılıp kalmak yerine kişilik özelliklerine, ilgi alanları ve yeteneklerine uygun olabilecek meslekleri araştırıp bu alternatifleri de göz önüne almaları meslek yaşamlarında daha mutlu olacakları işleri yapmalarını sağlayacaktır."

"Tercih süreci adayların kafalarında bir meslek imajı oluşturma açısından yoğun görüşme ile geçti"

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Eğitim Uzmanı Ertuğrul Tut da geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl gelen adayların kaygı düzeylerinin biraz daha yüksek olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Tut, "Mevcut sosyolojik yapının ve gençlerin geleceğe yönelik karamsar olmalarından kaynaklı üniversiteli olma heyecanları, kaygıları tarafından baskılanmış gibi görünüyordu. Aileler aday öğrencilerden biraz daha fazla araştırmacı olarak mesleklerin gelecekleri ile ilgili daha sorgulayıcıydılar. Dolayısıyla tercih süreci biz danışmanlar için adayların kafalarında bir meslek imajı oluşturma açısından yoğun görüşme ve bilgi aktarımı olarak geçti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi, 20 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında üniversite web sayfası üzerinden aday öğrencilerin sorularını canlı anlık olarak yanıtlayarak, ÜÜ TV'de yayınlanan programlarla üniversite ve bölümler hakkında bilgi vererek, yerleşkeyi ziyaret edemeyen adaylar için sanal tur olanağı sağlayarak, akademisyenlerin de yer aldığı fuar katılımları ile online etkinlikler gerçekleştirerek ve Kariyer Testi ile yaklaşık 50 bin adaya dokundu.

Kariyer Testi bugüne yaklaşık 1,5 milyon adaya yol gösterdi

Verilen bilgiye göre, 2015'ten bu yana uygulanan Kariyer Testi, bugüne kadar 1 milyon 417 bin 670 kişinin meslek seçiminde karar vermesinde önemli bir yol gösterici oldu. Kişinin başarılı olabileceği alanları belirleyen Kariyer Testi'ni son bir ayda ise 15 bin 885 kişi çözdü.

Adaylar bu yıl da sayısal alanda tıp ve diş hekimliğinin yanı sıra yazılım, bilgisayar mühendisliği ve sağlık bilimlerine, eşit ağırlık ve sözel alanlarında ise psikoloji ve iletişim gibi bölümler ve alt dallarına yoğun ilgi gösterdi.