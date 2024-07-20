İSTANBUL (AA) - "Birleşmiş Vicdanlar" hareketi üyeleri, İsrail ürünlerinin boykot edilmesine dikkati çekmek amacıyla Üsküdar'da broşür dağıttı.

Valide-i Cedid Camii önünde toplanan gruptakiler, Türkçe ve İngilizce yazılı "Soykırıma ortak olma", "İsrail'i boykot et" e "Gazze saldırı altında, boykot et" yazılı dövizler taşıyarak, boykot ürünlerinin yer aldığı broşürleri vatandaşlara verdi.

Eyleme katılanlardan Prof. Dr. Atilla Yayla, Gazze'de yaşananların katliam ve soykırım olduğunu söyledi.

Kısa vadede büyük acılar yaşandığını belirten Yayla, ilerleyen süreçlerde İsrail'in yaptıklarının tüm dünyayı ayağa kaldıracağını ve Filistin davasını kazançlı çıkaracağını düşündüğünü dile getirdi.

Yayla, İsrail'e yönelik eylemleri değerli bulduğunu ifade etti.



Avukat Fatma Erdebir ise Gazze'nin yanında olduklarını ve yapabildikleri ne varsa yapmaya çalıştıklarını anlattı.

İsrail'in imajının sarsılmasında boykotun önemine dikkati çeken Erdebir, bunun bir şuur meselesi olduğunu söyleyerek, eylemlerinin devam edeceği bilgisini paylaştı.