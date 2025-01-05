Üsküdar'ın Kuzguncuk sahil yolunda, trafik kazasına müdahale için olay yerine gelen polis memuru, hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Hızla gelen motosiklet çarptı

Alınan bilgilere göre, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale eden polis ekibindeki memur, karşıdan karşıya geçerken hızla gelen 19 yaşındaki G.T.'nin kullandığı motosikletin çarpmasıyla yere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alındı

Polis memuru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından GATA Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen polis memuru, hastanede tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü G.T. ise gözaltına alındı.