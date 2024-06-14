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Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri metruk olduğu belirtilen yapıyı saran alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Salacak Yaşar Nezihi Özsoy Sokak'taki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da üç katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde etkili olan dolu tarım alanları, araç ve evlere zarar verdi

Kırklareli'nde etkili olan dolu tarım alanları, araç ve evlere zarar verdi

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