Olay, saat 00.00 sularında Üsküdar’da D-100 Karayolu Ünalan mevki Kadıköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir aracın sıkıştırması sonucu 34 DYM 579 plakalı Peugeot, önce 34 MDB 728 plakalı Seat marka araca çarptı, ardından çarpmanın etkisiyle 34 MDB 728 plakalı araç, 34 GVK 204 plakalı Mercedes minibüse çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, kazanın olduğu yolda yoğun trafik oluştuğunu bildirdi. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelere başladı.