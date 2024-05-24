İstanbul Üsküdar'da, çocukları arasında çıkan bir kavgayı sonlandırmak için bir araya gelen iki aile arasında önce tartışma çıktı, ardından silahlar konuştu. Ünalan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede başlayan çatışma, caddeye taşarak kanlı bir tabloya dönüştü. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

3 Can Kaybı, 2'si Ağır 5 Yaralı

Silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili 3'ü yaralı 12 kişiyi gözaltına aldı.

Mahallede Güvenlik Önlemleri Sürüyor

Olayın yaşandığı mahallede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, delil toplama çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çatışmanın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.