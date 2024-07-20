İSTANBUL (AA) - Hacı Ahmet Ünal Vakfı bünyesindeki "Bir Gençlik Hareketi" üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla tarihi Valide-i Cedid Camii avlusunda aşure dağıttı.

Hareket üyeleri, muharrem ayı nedeniyle cami avlusunu balon ve ışıklarla süsledi. Vakıf gönüllüleri tarafından çocuklara resim çizme ve yüz boyama etkinliği yaptırılırken, aynı zamanda aşure, patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı.

Bir Gençlik Hareketi Başkanı Dr. Muhammed Fatih Ertaş, etkinlikle ilgili AA muhabirine şunları söyledi:

"Hacı Ahmet Ünal Vakfı çatısı altında hizmet veren Bir Gençlik Hareketi olarak, ramazan ayı boyunca Ramazan Şenlikleri yaptık. Çocukların bize yoğun talepte bulunmaları sonucunda bu tür etkinlikleri şölen halinde her ay yapmaya karar verdik. Muharrem ayı nedeniyle de aşure pişirip, çocuk ve gençlerde bir farkındalık yaratıp, manevi cami ortamında böylesi bir şenlik gerçekleştiriyoruz."