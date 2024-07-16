Kadınlar Avrupa Kupası’na gitmeye hak kazanan Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı, Hırvatistan’ın ZRK Bjelovar takımıyla eşleşti.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü Hentbol takımının Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası’ndaki rakibi ZRK Bjelovar oldu.

Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından Avusturya’nın Viyana kentindeki kura çekimi gerçekleşti.

İlk maç 5 ya da 6 Ekim 2024’te, ikinci maç ise 12 ya da 13 Ekim 2024 tarihinde yapılacak.

DEDETAŞ: “KIZLARIMIZIN YEPYENİ MUTLULUKLAR YAŞATACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK”

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkemizi ve ilçemizi Avrupa Kupası’nda temsil edecek olan Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü Hentbol takımımıza başarılar diliyorum. Kızlarımızın bize yepyeni mutluluklar yaşatacağından hiç şüphem yok.” dedi.

Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Sadık Albayrak ise, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü olarak çekilen kura ile Hırvatistan’ın ZRK Bjelovar ile eşleştiklerini belirterek, “Maçımızın kesin tarihi belli olduktan sonra tüm vatandaşlarımızı maçımızı izlemeye, takımımızı desteklemeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.