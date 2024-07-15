ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen törene, Kuzey Makedonya İyi Yönetişimden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Arben Fetai, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, milletvekilleri, belediye başkanları, ülkedeki siyasi partilerin başkanları ile temsilcileri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Program bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Fatih Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsatarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan FETÖ mensuplarının devlet kurumlarını ele geçirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Ulusoy, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, emniyet güçleri ve Türk halkının kararlı duruşuyla sonuçsuz bırakıldığını söyledi.

FETÖ'nün yapılanmasıyla ilgili katılımcılara bilgi veren Ulusoy, örgütün yabancı ülkelerdeki yapılanmalarının ortadan kaldırılması amacıyla mücadelelerini sürdürdüklerini işaret etti.

Yurt dışındaki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının kapatılması ve Türkiye Maarif Vakfına devredilmesine ilişkin girişimlerin devam ettiğini anlatan Ulusoy, birçok dost ve kardeş ülkede FETÖ okullarının faaliyetlerine son verildiğini ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralındığını aktardı.

Maarif Vakfının faaliyet gösterdiği ülkeler arasında Kuzey Makedonya'nın da bulunduğuna işaret eden Ulusoy, "Diğer yandan, FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki varlığını halen sürdürdüğünü üzüntüyle görüyoruz. Eğitim kurumu kisvesi altında Türk edebiyatının önemli şairlerinden Yahya Kemal'in de ismini istismar ederek Üsküp, Kalkandelen ve Struga'da FETÖ iltisaklı 3 okul bugün hala faaliyet gösteriyor. Kuzey Makedonya'daki muhataplarımıza FETÖ'nün gerçek yüzünü somut örneklerle anlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu hain terör örgütüyle mücadele konusunda işbirliğimizi artıracağımızı temenni ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin FETÖ dahil tüm terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelesini yurt içinde ve uluslararası planda sürdürmeye devam edeceğini belirten Ulusoy, "Terörle mücadelede tüm ülkelerin işbirliği ve dayanışma ruhuyla hareket etmelerini bekliyoruz. Yurt dışındaki Türklere de FETÖ terör örgütünün gerçek yüzü konusunda farkındalığı artırmak için büyük görev düşüyor. Bu terör örgütünü, Kuzey Makedonya'nın her kesimine anlatınız. Hain emelleri konusunda tüm dostlarımıza bilgi veriniz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Büyükelçi Ulusoy, konuşmasında Kuzey Makedonya'da yaz aylarında çıkan orman yangınlara işaret ederek, "Dün öğleden sonra Kuzey Makedonya hükümetinden aldığımız talep çerçevesinde hızlı bir şekilde harekete geçerek ülkemizden iki yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopterini bu sabah itibarıyla Üsküp'e indirmiş bulunuyoruz. Biz dost ve kardeş Kuzey Makedonya'nın iyi gününde, kötü gününde her daim yanındayız." dedi.

Program kapsamında sela ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

- Din Hizmetleri Müşavirliğinden anma programı

Öte yandan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan Murat Paşa Camisi'nde öğle namazı öncesinde "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Programa Büyükelçi Ulusoy'un yanı sıra Türk Milletvekilleri Salih Murat ve Beycan İlyas ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve cami cemaati katıldı.

Türkçe ve Arnavutça ilahilerin okunduğu program kapsamında, Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Öğle namazının ardından cemaate lokum dağıtıldı.