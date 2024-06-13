ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.

GDAÜ’nün dönem başkanlığını yürüten Kuzey Makedonya’nın Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile dönem başkanlığını devralacak Arnavutluk’un Avrupa ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Artemis Malo ortak basın toplantısı düzenledi.

Osmani, burada yaptığı açıklamada, Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) Genel Sekreterliğine ortak bir adayın gösterilmesini büyük başarı olarak nitelendirerek, bunun 3 yıldır gerçekleşemediğini söyledi.

RCC Genel Sekreterliğine Bosna Hersek’in adayı Amer Kapetanovic’in gösterilmesi konusunda fikir birliğine ulaştıklarını aktaran Osmani, bugün düzenlenecek zirvenin sonunda yayımlanacak bildiri hakkında da uzlaşıya vardıklarını dile getirdi.

- "Sloganımız, 'Avrupa geleceğimizi şekillendirelim' olacak"

Malo da GDAÜ’nün tüm alanlarda bölgesel işbirliği açısından önemine değinerek, "Bizim sloganımız, 'Avrupa geleceğimizi şekillendirelim' olacak. Dönem başkanı olarak Tiran, başarıların pekiştirilmesine ve daha da geliştirilmesine kendini tamamen adayacaktır." ifadesini kullandı.

GDAÜ’nün Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay temsil etti.

- Zirvenin sonunda bildiri yayımlanacak

GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi de bugün düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılacak. Zirvenin sonunda bildiri yayımlanacak.

13 Balkan ülkesinin tamamının dahil olduğu tek bölgesel işbirliği forumu olan ve 1996'da tesis edilen GDAÜ'de, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan tam üye konumunda bulunuyor.

1 Temmuz 2023 itibarıyla dönem başkanlığını Karadağ'dan devralan Kuzey Makedonya, bu süreçte temasını "Ayrılıklar Arasında Köprü Kurmak, Güven İnşa Etmek" olarak belirlemişti.

GDAÜ Dönem Başkanlığı, 1 Temmuz itibarıyla Arnavutluk'a geçecek.