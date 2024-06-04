ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te "Mustafa Kemal Atatürk’ün Avrupa’daki İzleri ve Düşünce Dünyasının Oluşumu V: Mustafa Kemal Atatürk ve Manastır Askeri İdadisi" konulu panel düzenlendi.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) ve Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) işbirliğinde düzenlenen panele Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ATAM ve IBU temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, Atatürk’ün sadece Türkiye’de değil tüm dünyada saygı duyulan bir devlet adamı olduğuna işaret ederek, onun vizyonu, öngörüleri ve reformlarının Türkiye’yi modern bir devlet haline getirmenin yanı sıra dünya tarihine de yön verdiğini söyledi.

Atatürk’ün bu topraklarda geçirdiği yılların hem askeri hem fikir hayatının şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Ulusoy, eğitimine 1896 yılında başladığı Manastır Askeri İdadisinin Atatürk’e tarih, edebiyat ve bilim gibi alanlarda geniş bir perspektif kazandırdığını kaydetti.

Ulusoy, o dönem "Konsoloslar Şehri" olarak nitelendirilen Manastır’ın kozmopolit atmosferinin Mustafa Kemal’in Balkanlar ve Avrupa’nın siyasi dinamikleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmasına olanak tanıdığını belirterek şöyle devam etti:

"Bu bilgi ve deneyimler onun ilerleyen yıllarda yürüttüğü askeri ve siyasi stratejilerde önemli rol oynamıştır. Mustafa Kemal, Askeri İdadi’deki eğitim hayatı boyunca büyük bir azimle çalışmış, dünyayı ve güncel olayları yakından takip etmiştir. Askeri eğitimine müteakiben cepheden cepheye koşan Atatürk, eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş mücadelesi neticesinde ‘en büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur."

ATAM Bilimsel Çalışmalar Müdürü Ömer Orhan da temsil ettiği kurum hakkında bilgi verirken ATAM’ın Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine bilimsel araştırmalar ve incelemelerde bulunmak amacıyla kurulduğunu aktardı.

Kurum olarak 2023 yılından beri "Mustafa Kemal Atatürk’ün Avrupa’daki İzleri ve Düşünce Dünyasının Oluşumu" temalı bilimsel bir seri etkinlik düzenlediklerini anımsatan Orhan, "Bu etkinliğimiz de o serinin bir parçası. Beşinci parçası. Bildiğiniz gibi Atatürk bir Balkan çocuğu ve Balkanlar’da ve Avrupa’da onun düşünce hayatını, gençliğini, sonraki yönetimini etkileyen birçok olaya şahitlik etmiştir." diye konuştu.

Bu kapsamda ilk olarak bu seriye Almanya’da başladıklarını aktaran Orhan, bunun yanı sıra Çekya, Bulgaristan, İtalya ve Yunanistan’da da benzer etkinlikler düzenlediklerini, seriyi Sırbistan ve Avusturya’da sona erdireceklerini söyledi.

IBU Rektör Yardımcısı Seyhan Murtezan Ibrahimi de böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, son zamanlarda Balkanlar için çok önemli iki isim olan Mustafa Kemal Atatürk ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı hakkında bilimsel toplantılar düzenlediklerini ifade etti.

ATAM’ın tanıtım filminin gösterildiği program kapsamında ATAM Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Yel’in moderatörlüğünde ATAM Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sevtap Demirci ve IBU’dan öğretim üyeleri Doç. Dr. Murat Yusuf Önem ve Dr. Ekrem Destanov sunumlar yaptı.