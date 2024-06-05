ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) öğrencileri, Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

IBU’nun kampüsünde gerçekleşen etkinliğe, öğrenci ve akademisyenlerin yanı sıra IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve IBU çalışanları katıldı.

Program kapsamında kampüsün girişinde Filistin ve Gazze’de yaşananlara ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı, kampüsün farklı alanlarına Filistin bayrakları asıldı.

Filistin’i destekleyen şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği programda, öğrenci temsilcileri de Filistin ve Filistinlileri destekleyen bildiri okudu.

IBU Rektörü Prof. Dr. Sunar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin’de katliam ve soykırım yapıldığını vurgulayarak, aralarında çocuk, kadın ve öğrencilerin olduğu on binlerce kişinin İsrail tarafından katledildiğini söyledi.

"Tek suçları kendi vatanlarında özgür bir şekilde yaşama istekleri." diyen Sunar, IBU öğrencilerinin Filistin’e desteğini göstermek için kampüste aktiviteler düzenlediklerini belirtti.

Özgürlük ve adaletten yana olan herkes gibi Filistin’in tam bağımsız bir şekilde kendi topraklarında ve vatanında yaşama arzusunu desteklediklerini vurgulayan Sunar, gelecekte özgür Filistin’in kurulacağına inandıklarını, Filistin’deki soykırıma, katliama sessiz kalanların da tarihin utanç sayfalarında yerini alacağını söyledi.





