Ünlü oyuncu Ozan Güven, Türkiye'nin önde gelen isimleriyle bir araya gelerek sosyal medya hesabından bu anı paylaştı. Güven, oyuncu Şener Şen, Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem ve teknik direktör Mustafa Denizli ile birlikte yapımcı Necati Akpınar'la bir araya geldi.

Özel buluşmayı sosyal medyada yayınladı

Güven, bu özel buluşmayı sosyal medya hesabında paylaşırken "Saygılarımla krallar" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve sevenlerinden büyük ilgi gördü.

Ozan Güven'in bu paylaşımı, Türk sinemasının ve televizyonunun önemli isimlerini bir araya getirdi.