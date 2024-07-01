Denizli Büyükşehir Belediyesi, Karikatürcüler Derneği iş birliğiyle Türk karikatürünün efsanevi ismi Asaf Koçak için özel bir karikatür sergisi düzenliyor. Usta ressam ve karikatürist Asaf Koçak’ın 31. ölüm yıldönümünde anılacağı program, 2 Temmuz 2024 Salı günü Delikliçınar Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Sergi detayları

Saat 10.00’da açılışı yapılacak karikatür sergisi, 18.00’e kadar ziyaretçilere açık olacak. Sergide, ulusal ve uluslararası karikatür sanatçılarının eserleri ile Asaf Koçak’ın 51 adet portre karikatürü yer alacak. Etkinlik, Koçak’ın sanatı ve mirasını anma amacı taşıyor.

Başkan Çavuşoğlu’ndan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türk karikatürünün önemli isimlerinden biri olan Asaf Koçak’ı saygıyla andıklarını belirterek, tüm Denizlilileri bu anlamlı sergiye davet etti. Başkan Çavuşoğlu, "Asaf Koçak’ın eserleri ve sanatı, onun ne denli büyük bir sanatçı olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek. Hemşehrilerimizi bu özel etkinliğe katılarak, Koçak’ın anısını yaşatmaya davet ediyorum" dedi.