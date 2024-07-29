İstanbul Ticaret Odası (İTO) Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan yeni rapor, Türkiye'deki istihdam dinamiklerini ve maaş değişimlerini gözler önüne serdi. “İstihdamı Kazanmak: Firmaların Çalışan İstihdamında Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı raporda, mavi yakalı iş gücünün önemine ve bu alandaki sorunlara dair çarpıcı bilgiler verildi.

İstihdam sorunları ve maaş farklılıkları

Raporda, özellikle mavi yakalı çalışan istihdamında yaşanan sıkıntılara dikkat çekildi. Teknik eğitim sistemindeki yapısal sorunlar ve iş gücüne dair algı sorunları öne çıkarken, beyaz ve gri yakalı çalışanlarda yükseköğretim sistemindeki yapısal eksiklikler ve teknolojik açıklar vurgulandı. İstanbul’un Türkiye istihdamının yüzde 20’sini barındırdığı belirtilirken, mavi yakalı mesleklerdeki açık işlerin yüksekliği dikkat çekti.

Mavi yakalı iş gücünde artan ihtiyaç

Rapor, mavi yakalı iş gücünün süreklilik arz eden bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Lojistik, tekstil ve imalat sektörlerinde mavi yakalı çalışan bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığı ifade ediliyor. Özellikle mavi yakalı işlerde iş beğenmeme olgusunun yaygın olduğu, işverenlerin bu sebeple çalışanları elde tutmada zorluk yaşadığı vurgulandı.

Usta kaynakçıların yüksek maaşları

Raporun en çarpıcı verilerinden biri, usta kaynakçıların maaşlarının 10 yıllık bankacılardan daha yüksek olması. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, kalifiye mavi yakalı personel bulmanın zor olduğunu ve bu nedenle kriterleri gevşetmek zorunda kaldıklarını belirtti. Ayrıca, vasıflı çalışanların genellikle işi ağır bulup kısa süre içinde ayrıldıkları belirtiliyor.

Raporda, çalışanlar, firmalar ve toplum arasındaki kaybet-kaybet-kaybet sarmalının kazan-kazan-kazan iklimine dönüştürülmesi için çok boyutlu ve kapsamlı bir istihdam stratejisinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Kısa, orta ve uzun vadeli somut adımların belirlenmesi ve uygulanması gerektiği ifade edildi.