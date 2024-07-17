Ayşenil Şamlıoğlu, ameliyat sonrası yaptığı paylaşımda, sağ elinden tırnak altından çıkan bloom tümörünün ve baş parmağındaki deformasyona neden olan kemiğin alındığını açıkladı.

Hastane odasından paylaştığı fotoğraflarıyla sevenlerini bilgilendiren Şamlıoğlu, ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdiğini belirtti.

Yeni projesiyle sinemaseverlerle buluşacak

Ayşenil Şamlıoğlu, yakın zamanda Gelin Takımı filmiyle de sinemaseverlerle buluşacak. Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik gibi isimlerin de yer aldığı filmin konusu, Ayça, Selin, Berrin ve Deniz isimli dört arkadaşın Berrin'in düğünü için bir araya gelmesini ve düğünden önce Berrin'e bekarlığa veda partisi organize etmelerini konu alıyor.